Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський уточнив, коли закриють кордон іноземцям і як повернутись українцям

П'ятниця, 13 березня 2020, 22:34
Зеленський уточнив, коли закриють кордон іноземцям і як повернутись українцям

Президент Володимир Зеленський закликає українців встигнути приїхати до країни за наступні три доби, але обіцяє допомогти тим, хто не встигне повернутись до закриття авіасполучення.

Джерелозвернення Зеленського

Пряма мова: "Два тижні, починаючи з 00 годин 1 хвилини 16 березня 2020 року іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України. Ні літаком, ні поїздом, ні будь-якими іншими засобами. Виключення становлять іноземці, які мають право на тимчасове або постійне проживання в Україні... 

Ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож точно повернуться додому згідно розкладу. Щодо інших громадян України: через 3 доби ми закриваємо регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутись додому.

Ті, хто з об'єктивних причин не встигне цього зробити, має звернутись в Українське консульство. У спільній взаємодії з українськими авіакомпаніями вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами. 

Ми вже успішно евакуювали громадян з Китаю. І вже цими вихідними спеціальний борт поверне додому українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії".

Деталі: Президент запевнив, що усі, хто повернеться в країну, пройдуть медичну перевірку. У разі виявлення ознак захворювання – направлені в обсервацію.

Заборону на в'їзд для іноземців переглянуть через два тижні.

Передісторія:

  • У п'ятницю влада вирішила закрити кордон для іноземних громадян через пандемію коронавірусу у світі.
  • Також Україна повністю обмежить пасажирське авіасполучення.

Читайте також: Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЗеленськийкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
Усі новини...
Реклама: