Зеленський уточнив, коли закриють кордон іноземцям і як повернутись українцям

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П'ятниця, 13 березня 2020, 23:34

Президент Володимир Зеленський закликає українців встигнути приїхати до країни за наступні три доби, але обіцяє допомогти тим, хто не встигне повернутись до закриття авіасполучення.

Джерелозвернення Зеленського

Пряма мова: "Два тижні, починаючи з 00 годин 1 хвилини 16 березня 2020 року іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України. Ні літаком, ні поїздом, ні будь-якими іншими засобами. Виключення становлять іноземці, які мають право на тимчасове або постійне проживання в Україні... 

Ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож точно повернуться додому згідно розкладу. Щодо інших громадян України: через 3 доби ми закриваємо регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутись додому.

Ті, хто з об'єктивних причин не встигне цього зробити, має звернутись в Українське консульство. У спільній взаємодії з українськими авіакомпаніями вони будуть повернуті додому окремими нерегулярними рейсами. 

Ми вже успішно евакуювали громадян з Китаю. І вже цими вихідними спеціальний борт поверне додому українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії".

Деталі: Президент запевнив, що усі, хто повернеться в країну, пройдуть медичну перевірку. У разі виявлення ознак захворювання – направлені в обсервацію.

Заборону на в'їзд для іноземців переглянуть через два тижні.

Передісторія:

  • У п'ятницю влада вирішила закрити кордон для іноземних громадян через пандемію коронавірусу у світі.
  • Також Україна повністю обмежить пасажирське авіасполучення.

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Теми: коронавірус Зеленський кордон


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