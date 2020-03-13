Украина закрывает пассажирское авиасообщение с 17 марта

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Пятница, 13 марта 2020, 20:14

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Newsone, сообщает "Европейская правда".

"С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено... Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим о суше и морском, в первую очередь о суше, то наши граждане смогут возвращаться на территорию нашего государства", - сказал он.

Председатель ВРУ добавил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться на родину автотранспортным путем.

По его словам, ограничения предварительно введены на 2 недели.

Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

Следите за развитием ситуации: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE

Темы: Украина коронавирус авиа


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