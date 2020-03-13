В українських їдальнях введуть посилений режим дезінфекції
Для закладів громадського харчування запроваджується посилений режим дезінфекції, який передбачає додаткові засоби для обробки поверхонь.
Джерело: в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, якого цитує "Укрінформ".
Пряма мова Кузіна: "Для усіх місць потенційного скупчення людей, у тому числі для закладів громадського харчування, впроваджено посилений режим дезінфекції, та інструкції спрямовані до керівників таких закладів".
Деталі: Також, за його словами, на рівні кожного такого закладу має бути впроваджена система з безпечності харчових продуктів.
Кузін уточнив, що працівники закладів громадського харчування не мають бути в масках, маски одягаються лише, коли людина хворіє на ГРВІ.
Посилений режим дезінфекції, за його словами, передбачає додаткові засоби для обробки поверхонь.
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