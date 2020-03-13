В украинских столовых введут усиленный режим дезинфекции
Для предприятий общественного питания вводится усиленный режим дезинфекции, предусматривающий дополнительные средства для обработки поверхностей.
Источник: и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, которого цитирует "Укринформ".
Прямая речь Кузина: "Для всех мест потенциального скопления людей, в том числе для предприятий общественного питания, внедрены усиленный режим дезинфекции, и инструкции направлены руководителям таких заведений".
Детали: Также, по его словам, на уровне каждого такого заведения должна быть внедрена система по безопасности пищевых продуктов.
Кузин уточнил, что работники общепита не должны быть в масках, маски одеваются только, когда человек болеет ОРВИ.
Усиленный режим дезинфекции, по его словам, предусматривает дополнительные средства для обработки поверхностей.
Предыстория:
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