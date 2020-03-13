Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В украинских столовых введут усиленный режим дезинфекции

Пятница, 13 марта 2020, 20:36
В украинских столовых введут усиленный режим дезинфекции

Для предприятий общественного питания вводится усиленный режим дезинфекции, предусматривающий дополнительные средства для обработки поверхностей.

Источник: и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь Кузина: "Для всех мест потенциального скопления людей, в том числе для предприятий общественного питания, внедрены усиленный режим дезинфекции, и инструкции направлены руководителям таких заведений".

Детали: Также, по его словам, на уровне каждого такого заведения должна быть внедрена система по безопасности пищевых продуктов.

Кузин уточнил, что работники общепита не должны быть в масках, маски одеваются только, когда человек болеет ОРВИ.

Усиленный режим дезинфекции, по его словам, предусматривает дополнительные средства для обработки поверхностей.

Предыстория:

  • Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • В Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.

Темы: коронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: