В украинских столовых введут усиленный режим дезинфекции

Для предприятий общественного питания вводится усиленный режим дезинфекции, предусматривающий дополнительные средства для обработки поверхностей.

Источник: и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь Кузина: "Для всех мест потенциального скопления людей, в том числе для предприятий общественного питания, внедрены усиленный режим дезинфекции, и инструкции направлены руководителям таких заведений".

Детали: Также, по его словам, на уровне каждого такого заведения должна быть внедрена система по безопасности пищевых продуктов.

Кузин уточнил, что работники общепита не должны быть в масках, маски одеваются только, когда человек болеет ОРВИ.

Усиленный режим дезинфекции, по его словам, предусматривает дополнительные средства для обработки поверхностей.

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