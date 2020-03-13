В украинских столовых введут усиленный режим дезинфекции

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Пятница, 13 марта 2020, 21:36

Для предприятий общественного питания вводится усиленный режим дезинфекции, предусматривающий дополнительные средства для обработки поверхностей.

Источник: и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь Кузина: "Для всех мест потенциального скопления людей, в том числе для предприятий общественного питания, внедрены усиленный режим дезинфекции, и инструкции направлены руководителям таких заведений".

Детали: Также, по его словам, на уровне каждого такого заведения должна быть внедрена система по безопасности пищевых продуктов.

Кузин уточнил, что работники общепита не должны быть в масках, маски одеваются только, когда человек болеет ОРВИ.

Усиленный режим дезинфекции, по его словам, предусматривает дополнительные средства для обработки поверхностей.

Предыстория:

  • Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
  • В Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.

Темы: коронавирус карантин


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