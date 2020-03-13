Трамп оголосив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження загальнонаціонального надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

Джерело: звернення Трампа до громадян

Деталі: Влада США виділить $50 млрд з федерального бюджету для боротьби з коронавірусом. Гроші розподілять між штатами та населеними пунктами країни.

Нагадаємо: У Чернівецькій області оголошують надзвичайний стан, щоб запобігти поширенню коронавірусу.