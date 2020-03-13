Трамп объявил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса
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Пятница, 13 марта 2020, 21:45
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса
Источник: обращение Трампа к гражданам
Детали: Власти США выделят $50 млрд из федерального бюджета для борьбы с коронавируса. Деньги распределят между штатами и населенными пунктами страны.
Напомним: Черновицкая область объявляет чрезвычайное положение с субботы.
Украинская правда
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