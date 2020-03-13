Трамп объявил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

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Пятница, 13 марта 2020, 21:45

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса

Источник: обращение Трампа к гражданам

Детали: Власти США выделят $50 млрд из федерального бюджета для борьбы с коронавируса. Деньги распределят между штатами и населенными пунктами страны.

Напомним: Черновицкая область объявляет чрезвычайное положение с субботы.

Украинская правда
Темы: коронавирус США Трамп


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