У Чернівецькій області оголошують надзвичайний стан, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Джерело: повідомлення голови Чернівецької облдержадміністрації Сергія Осадчука

Пряма мова: "Як відомо, ми маємо другий підтверджений випадок інфекції в нашій області... Це спонукає і дає підстави нам для того, щоб запровадити із завтрашнього дня (14 березня – УП) надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області...

Я хочу запросити вас просто поглянути на ситуацію, яка розгортається у європейських країнах. Ми можемо вчитися на чужих помилках, ми повинні застосовувати діючу нормативну базу в Україні і зробити всіх відповідальних кроків, щоб унеможливити поширення".

Деталі: В області закривають усі ринки, торгівельні центри, гіпермаркети тощо за винятком лише продуктових секторів.

Обмежувальні заходи будуть діяти з 15 березня до 3 квітня.

Голова ОДА просить місцевих мешканців максимально залишатись вдома.

Осадчук назвав усі ці заходи "громадянською свідомістю".

Що було раніше: Станом на вечір п’ятниці, 13 березня, в області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом – обоє у чоловіків (один побував в Італії з дружиною, інший заразився від дружини, яка побувала в Італії).

Також у інфекційному відділенні перебуває дружина буковинця, у якого діагностовано COVID-19. Вона почувається добре та не має ознак захворювання, однак вирішила ізолюватися у медичному закладі, щоб не наражати на небезпеку оточення.

Всього до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою госпіталізовано 6 осіб.

Передісторія:

Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.

11 березня українська влада вирішила запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через ризик поширення коронавірусу, хоча на той час було відомо лише про один випадок зараження у Чернівцях.

Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні – у пенсіонерки з Житомирської області, яка повернулася з Польщі, та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого побувала в Італії. Відтак, в Україні зафіксовано вже три випадки зараження Covid 2019

71-річна жінка з Радомишля на Житомирщині 8 березня ходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня. У пенсіонерки розвинулося двостороннє запалення легень її підключали до апарату штучного дихання. У Радомишлі ввели надзвичайний стан.

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