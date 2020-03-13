Бойовики обстріляли українські позиції, у військового ЗСУ поранення у голову

Сьогодні, 13 березня, російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Кримське.

Джерело: пресслужба ООС

Деталі: Противник вів обстріли з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, внаслідок чого один український захисник отримав дотичне осколкове поранення голови.

Військового доставили до медичного закладу та оперативно надали допомогу.

В ООС запевняють, що українці дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.