Боевики обстреляли украинские позиции, у военного ВСУ ранение в голову

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Пятница, 13 марта 2020, 23:12

Сегодня, 13 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское.

Источник: пресс-служба ООС

Детали: Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы.

Военного доставили в медицинское учреждение и оперативно оказали помощь.

В ООС уверяют, что украинцы дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

Украинская правда
Темы: ООС боевые действия война


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