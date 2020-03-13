Боевики обстреляли украинские позиции, у военного ВСУ ранение в голову
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Пятница, 13 марта 2020, 23:12
Сегодня, 13 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское.
Источник: пресс-служба ООС
Детали: Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы.
Военного доставили в медицинское учреждение и оперативно оказали помощь.
В ООС уверяют, что украинцы дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.
Украинская правда
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