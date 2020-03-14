Більше сотні українців, які застрягли на кордоні з Італією, евакуюють в неділю

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Субота, 14 березня 2020, 00:18

Українців, які застрягли на кордоні з Італією та Словенією, у неділю доставлять в Україну спеціальним рейсом.

Джерело: співрозмовник УП з Офісу президента, звернення президента

Деталі: Забрати планується 101 особу. Рейс буде вилітати із італійського міста Тревіза. 

Наразі українців забезпечено житлом та їжею. 

У своєму зверненні президент Володимир Зеленський нагадав про успішну евакуацію громадян України з Китаю та заявив, що спецборт на вихідних поверне українців на батьківщину.

Що передувало: Речниця президента Зеленського Юлія Мендель заявила, що Україна робитиме все можливе, аби повернути на батьківщину 120 українців, що застрягли на італійсько-словенському кордоні через обмеження, пов’язані з коронавірусом.

Нагадаємо:

  • Напередодні на кордоні між Італією та Словенією застрягла група українців, які повертались з Італії, але словенські прикордонники їх не пускали через спалах коронавірусу. Словенія закрила свій кордон з Італією для некомерційного руху, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Українська правда
Теми: коронавірус Італія


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