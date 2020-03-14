Более сотни украинцев, которые застряли на границе с Италией, эвакуируют в воскресенье
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Суббота, 14 марта 2020, 00:18
Украинцев, которые застряли на границе с Италией и Словенией, в воскресенье доставят в Украину специальным рейсом.
Источник: собеседник УП из Офиса президента, обращение президента
Детали: Забрать планируется 101 человека. Рейс будет вылетать из итальянского города Тревизо.
Сейчас украинцы обеспечены жильем и едой.
В своем обращении президент Владимир Зеленский напомнил об успешной эвакуации граждан Украины из Китая и заявил, что спецборт на выходных вернет украинцев на родину.
Что было ранее: Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть на родину 120 украинцев, застрявших на итальянско-словенской границе из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
Напомним:
- Накануне на границе между Италией и Словенией застряла группа украинцев, которые возвращались из Италии, но словенские пограничники их не пускали из-за вспышки коронавируса. Словения закрыла свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Украинская правда
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