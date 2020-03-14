S&P підтвердило кредитний рейтинг України на рівні "В"

Кредитне агентство Standard&Poor's підтвердило довгостроковий та короткостроковий рейтинги України в іноземній та національній валюті на рівні "В", стверджуючи, що прогноз по ним "стабільний".

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення агентства

Деталі: Зазначається, що незважаючи на невеликий дефіцит бюджету, скорочення державного боргу щодо ВВП та укріплення фундаментальних факторів, Україна все одно стикається з ризиками, спричиненими погіршенням світової економіки.

Також, вважають в агентстві, що кадрові зміни в Кабміні не дають розуміння динаміки реформ та ставлення до України основних кредиторів.

Довідково: Довгостроковий та короткостроковий рейтинги на рівні "В" характеризуються ризикованими зобов’язаннями з рисами спекулятивних.

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