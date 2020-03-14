S&P підтвердило кредитний рейтинг України на рівні "В"

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Субота, 14 березня 2020, 01:46

Кредитне агентство Standard&Poor's підтвердило довгостроковий та короткостроковий рейтинги України в іноземній та національній валюті на рівні "В", стверджуючи, що прогноз по ним "стабільний".

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення агентства

Деталі: Зазначається, що незважаючи на невеликий дефіцит бюджету, скорочення державного боргу щодо ВВП та укріплення фундаментальних факторів, Україна все одно стикається з ризиками, спричиненими погіршенням світової економіки. 

Також, вважають в агентстві, що кадрові зміни в Кабміні не дають розуміння динаміки реформ та ставлення до України основних кредиторів.

Довідково: Довгостроковий та короткостроковий рейтинги на рівні "В" характеризуються ризикованими зобов’язаннями з рисами спекулятивних. 

Нагадаємо:

  • У вересні 2019 року кредитне агентство Standard&Poor's підвищило кредитний рейтинг України в іноземній та національних валютах з рівня "В-" до рівня "В".

Українська правда
Теми: економіка


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