S&P підтвердило кредитний рейтинг України на рівні "В"
Кредитне агентство Standard&Poor's підтвердило довгостроковий та короткостроковий рейтинги України в іноземній та національній валюті на рівні "В", стверджуючи, що прогноз по ним "стабільний".
Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення агентства
Деталі: Зазначається, що незважаючи на невеликий дефіцит бюджету, скорочення державного боргу щодо ВВП та укріплення фундаментальних факторів, Україна все одно стикається з ризиками, спричиненими погіршенням світової економіки.
Також, вважають в агентстві, що кадрові зміни в Кабміні не дають розуміння динаміки реформ та ставлення до України основних кредиторів.
Довідково: Довгостроковий та короткостроковий рейтинги на рівні "В" характеризуються ризикованими зобов’язаннями з рисами спекулятивних.
Нагадаємо:
- У вересні 2019 року кредитне агентство Standard&Poor's підвищило кредитний рейтинг України в іноземній та національних валютах з рівня "В-" до рівня "В".