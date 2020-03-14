S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "В"

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Суббота, 14 марта 2020, 01:46

Кредитное агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "В", утверждая, что прогноз по ним "стабильный".

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на сообщение агентства

Детали: Отмечается, что несмотря на небольшой дефицит бюджета, сокращение государственного долга по отношению к ВВП и укрепления фундаментальных факторов, Украина все равно сталкивается с рисками, вызванными ухудшением мировой экономики.

Также, считают в агентстве, что кадровые изменения в Кабмине не дают понимания динамики реформ и отношения к Украине основных кредиторов.

Дополнительно: Долгосрочный и краткосрочный рейтинги на уровне "В" характеризуются рискованными обязательствами с чертами спекулятивных.

Напомним:

  • В сентябре 2019 кредитное агентство Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "В-" до уровня "В".

Украинская правда
Темы: экономика


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