S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "В"
Кредитное агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "В", утверждая, что прогноз по ним "стабильный".
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на сообщение агентства
Детали: Отмечается, что несмотря на небольшой дефицит бюджета, сокращение государственного долга по отношению к ВВП и укрепления фундаментальных факторов, Украина все равно сталкивается с рисками, вызванными ухудшением мировой экономики.
Также, считают в агентстве, что кадровые изменения в Кабмине не дают понимания динамики реформ и отношения к Украине основных кредиторов.
Дополнительно: Долгосрочный и краткосрочный рейтинги на уровне "В" характеризуются рискованными обязательствами с чертами спекулятивных.
Напомним:
- В сентябре 2019 кредитное агентство Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "В-" до уровня "В".