З початку року в Україні на коронавірус протестували 500 зразків

З початку року референс-лабораторія Центру громадського здоров’я протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19. Лабораторно підтверджено 3 випадки.

Джерело: МОЗ

Деталі: Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки – підтверджені лабораторно, 61 – негативні, коронавірусу немає, 3 зразки досліджуються).

У ЦГЗ підкреслили, що вірусологічна референс-лабораторія продовжує досліджувати не лише підозрілі випадки, а й контактних осіб.

У МОЗ зазначили, що станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).