С начала года в Украине на коронавирус протестовали 500 образцов

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Суббота, 14 марта 2020, 11:19

С начала года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Лабораторно подтверждено 3 случая.

Источник: Минздрав

Детали: Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 ​​случая – подтверждены лабораторно, 61 – отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуются).

В ЦОС подчеркнули, что вирусологическая референс-лаборатория продолжает исследовать не только подозрительные случаи, но и контактных лиц.

В Минздраве отметили, что по состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный).

Украинская правда
Темы: коронавирус Минздрав


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