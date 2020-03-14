С начала года в Украине на коронавирус протестовали 500 образцов

С начала года референс-лаборатория Центра общественного здоровья протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Лабораторно подтверждено 3 случая.

Источник: Минздрав

Детали: Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 ​​случая – подтверждены лабораторно, 61 – отрицательные, коронавируса нет, 3 образца исследуются).

В ЦОС подчеркнули, что вирусологическая референс-лаборатория продолжает исследовать не только подозрительные случаи, но и контактных лиц.

В Минздраве отметили, что по состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – два случая и в Житомирской – один (летальный).