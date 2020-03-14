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У Києві проходять заходи до Дня добровольця

Субота, 14 березня 2020, 10:41
У Києві проходять заходи до Дня добровольця

Заходи до Дня добровольця розпочалися у Києві на площі перед Михайлівським Золотоверхим собором.

Джерело: Укрінформ

Деталі: У молебні за полеглими на сході країни бійцями-добровольцями беруть участь до 200 людей.

Після цього планується автопробіг "В пам'ять про добровольців" центром Києва.

Раніше представники громадських організацій анонсували Марш патріотів до Дня добровольця.

Громадський порядок у центрі столиці забезпечують посилені наряди поліції.

День українського добровольця відзначається щорічно, 14 березня, починаючи з 2017 року.

Що передувало: 11 березня постійна комісія з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про карантин у Києві з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Він передбачає, зокрема, обмеження проведення масових заходів на території Києва (більше 60 осіб), до участі в заходах мають допускати лише осіб, які пройшли термометрію.

Кабінет міністрів заборонив на період з 12 березня по 3 квітня проведення всіх масових заходів в Україні, у яких бере участь понад 200 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: добровольціакціїКиїв
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