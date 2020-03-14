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В Киеве проходят мероприятия ко Дню добровольца

Суббота, 14 марта 2020, 10:41
В Киеве проходят мероприятия ко Дню добровольца

Мероприятия ко Дню добровольца начались в Киеве на площади перед Михайловским Златоверхим собором.

Источник: Укринформ

Детали: В молебне по погибшим на востоке страны бойцам-добровольцам участвуют до 200 человек.

После этого планируется автопробег "В память о добровольцах" в центре Киева.

Ранее представители общественных организаций анонсировали Марш патриотов ко Дню добровольца.

Общественный порядок в центре столицы обеспечивают усиленные наряды полиции.

День украинского добровольца отмечается ежегодно, 14 марта, начиная с 2017 года.

Что предшествовало: 11 марта постоянная комиссия по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о карантине в Киеве с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Он предусматривает, в частности, ограничения проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях должны допускать только лиц, прошедших термометрию.

Кабинет министров запретил на период с 12 марта по 3 апреля проведение всех массовых мероприятий в Украине, в которых принимает участие более 200 человек.

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Темы: добровольцыакцииКиев
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