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Поїзди до Польщі перестануть ходити в ніч на неділю

Субота, 14 березня 2020, 13:28
Поїзди до Польщі перестануть ходити в ніч на неділю

У ніч на 15 березня Укрзалізниця призупиняє пасажирське залізничне сполучення з Польщею.

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Дослівно: "У зв'язку з рішенням уряду Республіки Польща про тимчасове закриття міжнародного сполучення з іншими країнами, опівночі проти неділі, 15 березня, буде призупинено курсування пасажирських поїздів до Польщі".

Деталі: Загалом між Україною та Польщею курсують: два швидкісних поїзди № 705/716 та 715/706 Київ – Перемишль; № 36 Одеса – Перемишль; № 67 Київ – Варшава; № 51 Львів – Вроцлав; безпересадкові вагони Київ – Вроцлав.

Останні поїзди з Польщі здійснять свої рейси в Україну 14 березня: два поїзди Інтерсіті+ з Перемишля і нічний поїзд з Варшави.

З Києва вранці 14 березня до кінцевої станції Перемишль відправилися два поїзди Інтерсіті+. На період призупинення пасажирського сполучення із Польщею, більше поїздів до цієї країни Укрзалізниця не відправлятиме. Поїзди Інтерсіті курсуватимуть до Львова.

В Укрзалізниці зазначили, що повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться в усіх квиткових касах згідно з діючими нормативно-правовими актами та правилами. Квитки, придбані онлайн, можна повернути на сайті booking.uz.gov.ua або у мобільному застосунку.

Що передувало: 13 березня очільник уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив, що з 14-15 березня країна відновить прикордонний контроль з сусідніми країнами, призупинить міжнародні пасажирські залізничні та авіасполучення та заборонить в’їзд до країни іноземцям.

Українська правда

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Теми: Польщазалізницякоронавірус
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