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Поезда в Польшу перестанут ходить в ночь на воскресенье

Суббота, 14 марта 2020, 13:28
Поезда в Польшу перестанут ходить в ночь на воскресенье

В ночь на 15 марта Укрзализныця приостанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.

Источник: пресс-служба Укрзализныци

Дословно: "В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу".

Детали: Всего между Украиной и Польшей курсируют: два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев - Перемышль; № 36 Одесса - Перемышль; № 67 Киев - Варшава; № 51 Львов - Вроцлав; беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: два поезда Интерсити + из Перемышля и ночной поезд из Варшавы.

Из Киева утром 14 марта к конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити +. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну Укрзализныця не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать до Львова.

В Укрзализныце отметили, что возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и правилами. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении.

Что предшествовало: 13 марта глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с 14-15 марта страна восстановит пограничный контроль с соседними странами, приостановит международные пассажирские железнодорожные и авиасообщения и запретит въезд в страну иностранцам.

Украинская правда

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Темы: Польшажелезная дорогакоронавирус
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