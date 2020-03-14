У заходах до Дня добровольця в Києві взяло участь 5 тисяч людей

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Субота, 14 березня 2020, 15:18

У заходах з нагоди Дня добровольця в центрі Києва взяли участь близько 5 тисяч осіб, грубих порушень зафіксовано не було.

Джерело: поліція Києва, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно поліція: "У Києві Марш патріотів відбувся без порушень правопорядку. Публічну безпеку у центрі столиці забезпечували співробітники поліції, військовослужбовці  Національної гвардії України та рятувальники. Загалом участь у заходах взяли близько 5000 осіб".

Деталі: У поліції зазначили, що організатори акцій завчасно повідомили про маршрут слідування, тож правоохоронці супроводжували їх, забезпечуючи проходження колони.

Працівники всіх відомств системи МВС, котрі залучаються до охорони правопорядку, несуть службу у медичних масках.

 

У той же час, як передає "Інтерфакс-Україна", Марш патріотів з нагоди Дня добровольця завершився мітингом на Банковій з вимогою діяти в інтересах України.

Учасники провели ходу з Михайлівської площі центральними вулицями Києва, після чого прийшли до будівлі Офісу президента, де відбувся мітинг за участю кількох тисяч людей.

 

Мітингувальники виступили з критикою певних ініціатив чинної влади, зокрема в рамках переговорного процесу в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Вони закликали президента Володимира Зеленського та його команду не йти на проведення місцевих виборів в окупованих районах Донецької та Луганської областей до повного повернення Україні контролю над державним кордоном з РФ, не погоджуватися на амністію бойовиків і на інші кроки, які, на їхню думку, суперечать національним інтересам України.

 

На мітингу також звучали заклики не забувати про те, що територіальна цілісність України може бути відновлена ​​тільки після повернення як ОРДЛО, так і півострова Крим.

Марш патріотів був організований громадською організацією "Справа громад".

Що передувало: 11 березня постійна комісія з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про карантин у Києві з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Він передбачає, зокрема, обмеження проведення масових заходів на території Києва (більше 60 осіб), до участі в заходах мають допускати лише осіб, які пройшли термометрію.

Кабінет міністрів заборонив на період з 12 березня по 3 квітня проведення всіх масових заходів в Україні, у яких бере участь понад 200 осіб.

Українська правда
Теми: добровольці акції Київ


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