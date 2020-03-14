У заходах до Дня добровольця в Києві взяло участь 5 тисяч людей
У заходах з нагоди Дня добровольця в центрі Києва взяли участь близько 5 тисяч осіб, грубих порушень зафіксовано не було.
Джерело: поліція Києва, "Інтерфакс-Україна"
Дослівно поліція: "У Києві Марш патріотів відбувся без порушень правопорядку. Публічну безпеку у центрі столиці забезпечували співробітники поліції, військовослужбовці Національної гвардії України та рятувальники. Загалом участь у заходах взяли близько 5000 осіб".
Деталі: У поліції зазначили, що організатори акцій завчасно повідомили про маршрут слідування, тож правоохоронці супроводжували їх, забезпечуючи проходження колони.
Працівники всіх відомств системи МВС, котрі залучаються до охорони правопорядку, несуть службу у медичних масках.
У той же час, як передає "Інтерфакс-Україна", Марш патріотів з нагоди Дня добровольця завершився мітингом на Банковій з вимогою діяти в інтересах України.
Учасники провели ходу з Михайлівської площі центральними вулицями Києва, після чого прийшли до будівлі Офісу президента, де відбувся мітинг за участю кількох тисяч людей.
Мітингувальники виступили з критикою певних ініціатив чинної влади, зокрема в рамках переговорного процесу в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.
Вони закликали президента Володимира Зеленського та його команду не йти на проведення місцевих виборів в окупованих районах Донецької та Луганської областей до повного повернення Україні контролю над державним кордоном з РФ, не погоджуватися на амністію бойовиків і на інші кроки, які, на їхню думку, суперечать національним інтересам України.
На мітингу також звучали заклики не забувати про те, що територіальна цілісність України може бути відновлена тільки після повернення як ОРДЛО, так і півострова Крим.
Марш патріотів був організований громадською організацією "Справа громад".
Що передувало: 11 березня постійна комісія з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про карантин у Києві з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.
Він передбачає, зокрема, обмеження проведення масових заходів на території Києва (більше 60 осіб), до участі в заходах мають допускати лише осіб, які пройшли термометрію.
Кабінет міністрів заборонив на період з 12 березня по 3 квітня проведення всіх масових заходів в Україні, у яких бере участь понад 200 осіб.