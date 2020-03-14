В мероприятиях ко Дню добровольца в Киеве участвовало 5 тысяч человек

В мероприятиях по случаю Дня добровольца в центре Киева приняли участие около 5 тысяч человек, грубых нарушений зафиксировано не было.

Источник: полиция Киева, "Интерфакс-Украина"

Дословно полиция: "В Киеве Марш патриотов прошел без нарушений правопорядка. Публичную безопасность в центре столицы обеспечивали сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и спасатели. В целом в мероприятиях приняли около 5 тысяч человек".

Детали: В полиции отметили, что организаторы акций заранее сообщили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны.

Работники всех ведомств системы МВД, которые привлекаются к охране правопорядка, несут службу в медицинских масках.

В то же время, как передает "Интерфакс-Украина", Марш патриотов по случаю Дня добровольца завершился митингом на Банковой с требованием действовать в интересах Украины.

Участники провели шествие с Михайловской площади по центральным улицам Киева, после чего пришли к зданию Офиса президента, где состоялся митинг с участием нескольких тысяч человек.

Митингующие выступили с критикой определенных инициатив действующей власти, в частности в рамках переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Они призвали президента Владимира Зеленского и его команду не идти на проведение местных выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей до полного возвращения Украине контроля над государственной границей с РФ, не соглашаться на амнистию боевиков и на другие шаги, которые, по их мнению, противоречат национальным интересам Украины.

На митинге также звучали призывы не забывать о том, что территориальная целостность Украины может быть восстановлена только после возвращения как ОРДЛО, так и полуострова Крым.

Марш патриотов был организован общественной организацией "Справа громад".

Что предшествовало: 11 марта постоянная комиссия по вопросам техногенно экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о карантине в Киеве с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Он предусматривает, в частности, ограничения проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях должны допускать только лиц, прошедших термометрию.

Кабинет министров запретил на период с 12 марта по 3 апреля проведение всех массовых мероприятий в Украине, в которых принимает участие более 200 человек.