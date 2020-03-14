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У гуртожитку Києва провели дезінфекцію через підозру на коронавірус

Субота, 14 березня 2020, 15:56
У гуртожитку Києва провели дезінфекцію через підозру на коронавірус
ДСНС

У киянина, який контактував з родичами померлої від коронавірусу жительки міста Радомишль, вірусу не виявлено. Однак працівники ДСНС провели дезінфекційні заходи у гуртожитку, де він проживає.

Джерело: глава ДСНС Микола Чечоткін у Facebook

 
фото ДСНС

Дослівно: "Сьогодні, задля недопущення розповсюдження інфекційних захворювань, працівники відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м.Києві провели дезінфекційні заходи у гуртожитку медичної академії по вул. Дашавська, що у Солом'янському районі столиці.

Заходи проводились у зв'язку з проживанням у даному гуртожитку чоловіка 2001 року народження, який в період з 05 по 10 березня контактував з родичами померлої від коронавірусу громадянки в м. Радомишль".

Деталі: Чечоткін повідомив, що 13 березня чоловіка було доставлено до Олександрівської лікарні м.Києва з підозрою на захворювання коронавірусу. Експрес-тест показав негативний результат.

 

Наразі пацієнт перебуває в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, до отримання других результатів аналізів.

 

Передісторія:

  • 13 березня у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком COVID-19.

Українська правда

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Теми: коронавірусДСНСКиїв
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