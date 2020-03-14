В общежитии Киева провели дезинфекцию из-за подозрения на коронавирус

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Суббота, 14 марта 2020, 16:56
ГСЧС

У киевлянина, который контактировал с родственниками умершей от коронавируса жительницы города Радомышль, вируса не обнаружено. Однако работники ГСЧС провели дезинфекционные мероприятия в общежитии, где он проживает.

Источник: глава ГСЧС Николай Чечеткин в Facebook

 
Фото ГСЧС

Дословно: "Сегодня, для недопущения распространения инфекционных заболеваний, сотрудники отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве провели дезинфекционные мероприятия в общежитии медицинской академии по ул. Дашавская, что в Соломенском районе столицы.

Мероприятия проводились в связи с проживанием в данном общежитии мужчины 2001 года рождения, который в период с 05 по 10 марта контактировал с родственниками умершей от коронавируса гражданки в г. Радомышль".

Детали: Чечеткин сообщил, что 13 марта мужчина был доставлен в Александровскую больницу Киева с подозрением на заболевание коронавирусом. Экспресс-тест показал отрицательный результат.

 

Сейчас пациент находится в инфекционном отделении Александровской больницы, до получения вторых результатов анализов.

 

Предыстория:

  • 13 марта в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая 12 марта было госпитализирована с подтвержденным случаем COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус ГСЧС Киев


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