МОЗ перевіряє інформацію про зараження коронавірусом мешканки Тернополя
Міністерство охорони здоров'я України перевіряє інформацію про, нібито, зараження коронавірусом жительки Тернополя.
Джерело: в.о. голови ЦГЗ Ігор Кузін на брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє "Укрінформ"
Пряма мова Кузіна: "Ми отримали екстрене повідомлення по цьому випадку, епідеміологічне розслідування по цьому випадку також продовжується".
"Наразі опрацьовуються зразки. Поки оперативного підтвердження цьому випадку немає".
Що передувало:
11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин. Зокрема, повідомлялося, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню корон
З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню COVID-19.
Наразі в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу, один з них - летальний.
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