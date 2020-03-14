МОЗ перевіряє інформацію про зараження коронавірусом мешканки Тернополя

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Субота, 14 березня 2020, 18:20

Міністерство охорони здоров'я України перевіряє інформацію про, нібито, зараження коронавірусом жительки Тернополя.

Джерело: в.о. голови ЦГЗ Ігор Кузін на брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова Кузіна: "Ми отримали екстрене повідомлення по цьому випадку, епідеміологічне розслідування по цьому випадку також продовжується".

"Наразі опрацьовуються зразки. Поки оперативного підтвердження цьому випадку немає". 

Що передувало: 

11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин. Зокрема, повідомлялося, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню корон

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню COVID-19.

Наразі в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу, один з них - летальний.

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Теми: коронавірус МОЗ здоров'я Тернопіль


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