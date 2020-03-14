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МОЗ проверяет информацию о заражении коронавирусом жительницы Тернополя

Суббота, 14 марта 2020, 17:20
МОЗ проверяет информацию о заражении коронавирусом жительницы Тернополя

Министерство здравоохранения Украины проверяет информацию о возможном заражении коронавирусом жительницы Тернополя.

Источник: и.о. главы ЦОС Игорь Кузин на брифинге 14 марта после внеочередного заседания правительства, сообщает "Укринформ"

Прямая речь Кузина: "Мы получили экстренное сообщение по этому случаю, эпидемиологическое расследование по этому случаю продолжается".

"Прорабатываются образцы. Пока оперативного подтверждения этому случаю нет".

Предыстория: 

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению COVID-19.

В настоящее время в Украине подтверждено 3 случая коронавируса, один из них - летальный. 

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Темы: коронавирусМинздравздоровьеТернополь
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