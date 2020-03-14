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Україна на карантині: Пункти пропуску, що працюватимуть на кордоні та винятки 

Субота, 14 березня 2020, 18:15
Україна на карантині: Пункти пропуску, що працюватимуть на кордоні та винятки 

На кордоні з кожною суміжною країною працюватиме необхідна кількість пунктів пропуску і цього буде достатньо, щоб забезпечити стабільні пропускні операції.

Джерело: Голова ДПСУ Сергій Дейнеко в ході брифінгу 14 березня, глава Держмитслужби Максим Нефьодов у Facebook 

Пряма мова Дейнеко: "Для закриття обрано такі пункти пропуску, де немає інтенсивного руху пасажирів. З усієї кількості пунктів пропуску та пунктів контролю тимчасово закрито 94".

"У 49 пунктах пропуску, що залишаються функціонувати, тимчасово припиняється пішохідне сполучення".

Деталі: Дейнеко нагадав, що до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Держприкордонслужба посилить пункти пропуску, в яких припиняється рух, з огляду на всі можливі супутні ризики, посилить зміни прикордонних нарядів та здійснить перерозподіл наявних ресурсів, технічних засобів та засобів захисту.

Пряма мова Нефьодова: "з 00:00 17 березня до 3 квітня Україна закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення. З 00:00 16 березня до 3 квітня Україна тимчасово забороняє іноземцям та особам без громадянства в'їзд на територію".

"Виняток: особи, що мають право на постійне або тимчасове проживання на території України; є подружжям або дітьми громадян України; водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів; члени екіпажів; представники офіційних міжнародних місій, диппредставництв, організацій та члени їх сімей".

"З 00:00 16 березня Україна призупиняє роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні. На низці інших пунктів призупиняється пішохідне сполучення. Українці, які не встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном".

49 пунктів пропуску, в яких тимчасово припиняється пішохідне сполучення: 

 
 

 
 

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Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня. 

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинПрикордонна служба
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