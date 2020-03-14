Украина на карантине: Пункты пропуска, которые будут работать и исключения

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Суббота, 14 марта 2020, 19:15

На границе с каждой смежной страной будет работать необходимое количество пунктов пропуска и этого будет достаточно, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции.

Источник: Глава ГПСУ Сергей Дейнеко в ходе брифинга 14 марта, глава Гостаможслужбы Максим Нефедов в Facebook

Прямая речь Дейнеко: "Для закрытия выбраны пункты пропуска, где нет интенсивного движения пассажиров. Из всего количества пунктов пропуска и пунктов контроля временно закрыты 94".

"В 49 пунктах пропуска, которые остаются функционировать, временно прекращается пешеходное сообщение".

Детали: Дейнеко напомнил, что до 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через госграницу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Госпогранслужба усилит пункты пропуска, в которых прекращается движение, учитывая все возможные сопутствующие риски, усилит смены пограничных нарядов и осуществит перераспределение имеющихся ресурсов, технических средств и средств защиты.

Прямая речь Нефедова: "С 00:00 17 марта по 3 апреля Украина закрывает международное регулярное пассажирское сообщение. С 00:00 16 марта в 3 апреля Украина временно запрещает иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию".

"Исключение: лица, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины; являются супругами или детьми граждан Украины; водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажей, представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей".

"С 00:00 16 марта Украина приостанавливает работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на госгранице. На ряде других пунктов приостанавливается пешеходное сообщение. Украинцы, которые не успеют вернуться домой до 17 марта, должны контактировать с нашими посольствами и консульствами за рубежом".

49 пунктов пропуска, в которых временно прекращается пешеходное сообщение:

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Предыстория: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин Пограничная служба


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