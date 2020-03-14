Трамп поширив заборону на в'їзд до США з Британії та Ірландії через коронавірус

Сполучені Штати запроваджують обмеження на в'їзд до країни з Великої Британії та Ірландії в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: президент США Дональд Трамп на брифінгу 14 березня, повідомляє ВВС

Деталі: Заборона почне діяти в ніч на понеділок за північноамериканським східним часом (4:00 вівторка за Гринвічем).

Для кожного американця, який повертається в країну, буде проведено безкоштовне тестування на коронавірус.

Також Трамп повідомив, що пройшов тест на можливе інфікування і розраховує отримати результати "протягом наступних 48 годин".

Раніше президент США оголосив про заборону на в'їзд в країну з 26 країн Європи, що входять до Шенгенської зони.

Що передувало:

У США підтверджено 51 летальний випадок в результаті зараження коронавірусом і 2488 випадків інфікування.

13 березня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження загальнонаціонального надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

Влада США виділить $50 млрд з федерального бюджету для боротьби з коронавірусом, гроші розподілять між штатами та населеними пунктами країни.

Читайте також: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE

Нагадаємо,

Лікар Білого дому заявив, що президент Дональд Трамп не має симптомів коронавірусу, і карантин йому не потрібен після того, як він контактував з двома людьми, у яких є вірус.