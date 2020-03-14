Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп поширив заборону на в'їзд до США з Британії та Ірландії через коронавірус

Субота, 14 березня 2020, 18:43
Трамп поширив заборону на в'їзд до США з Британії та Ірландії через коронавірус

Сполучені Штати запроваджують обмеження на в'їзд до країни з Великої Британії та Ірландії в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: президент США Дональд Трамп на брифінгу 14 березня, повідомляє ВВС

Деталі: Заборона почне діяти в ніч на понеділок за північноамериканським східним часом (4:00 вівторка за Гринвічем).

Для кожного американця, який повертається в країну, буде проведено безкоштовне тестування на коронавірус.

Також Трамп повідомив, що пройшов тест на можливе інфікування і розраховує отримати результати "протягом наступних 48 годин".

Раніше президент США оголосив про заборону на в'їзд в країну з 26 країн Європи, що входять до Шенгенської зони.

Що передувало: 

У США підтверджено 51 летальний випадок в результаті зараження коронавірусом і 2488 випадків інфікування.

13 березня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження загальнонаціонального надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

Влада США виділить $50 млрд з федерального бюджету для боротьби з коронавірусом, гроші розподілять між штатами та населеними пунктами країни. 

Читайте також: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE 

Нагадаємо, 

Лікар Білого дому заявив, що президент Дональд Трамп не має симптомів коронавірусу, і карантин йому не потрібен після того, як він контактував з двома людьми, у яких є вірус.

Українська правда
Теми: коронавірусСШАВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
Усі новини...
Реклама: