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Трамп распространил запрет на въезд в США из Британии и Ирландии через коронавирус

Суббота, 14 марта 2020, 18:43
Трамп распространил запрет на въезд в США из Британии и Ирландии через коронавирус

Соединенные Штаты вводят ограничение на въезд в страну из Великобритании и Ирландии в связи с пандемией коронавируса. 

Источник: президент США Дональд Трамп на брифинге 14 марта, сообщает ВВС

Детали: Запрет начнет действовать в ночь на понедельник по североамериканскому восточному времени (4:00 вторника по Гринвичу). 

Для каждого американца, который возвращается в страну, будет проведено бесплатное тестирование на коронавирус. 

Также Трамп сообщил, что прошел тест на возможное инфицирование и рассчитывает получить результаты "в течение следующих 48 часов".

Ранее президент США объявил о запрете на въезд в страну из 26 стран Европы, входящих в Шенгенскую зону. 

Предыстория: 

В США подтвержден 51 летальный случай в результате заражения коронавирусом и 2488 случаев инфицирования. 

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. 

Власти США выделят $50 млрд из федерального бюджета для борьбы с коронавирусом. Деньги распределят между штатами и населенными пунктами страны.

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Напомним, 

Врач Белого дома заявил, что у президента США Дональда Трампа нет симптомов коронавируса, и карантин ему не нужен после того, как он контактировал с двумя людьми, у которых есть вирус.

Украинская правда
Темы: коронавирусСШАВеликобритания
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