Трамп распространил запрет на въезд в США из Британии и Ирландии через коронавирус

Соединенные Штаты вводят ограничение на въезд в страну из Великобритании и Ирландии в связи с пандемией коронавируса.

Источник: президент США Дональд Трамп на брифинге 14 марта, сообщает ВВС

Детали: Запрет начнет действовать в ночь на понедельник по североамериканскому восточному времени (4:00 вторника по Гринвичу).

Для каждого американца, который возвращается в страну, будет проведено бесплатное тестирование на коронавирус.

Также Трамп сообщил, что прошел тест на возможное инфицирование и рассчитывает получить результаты "в течение следующих 48 часов".

Ранее президент США объявил о запрете на въезд в страну из 26 стран Европы, входящих в Шенгенскую зону.

Предыстория:

В США подтвержден 51 летальный случай в результате заражения коронавирусом и 2488 случаев инфицирования.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

Власти США выделят $50 млрд из федерального бюджета для борьбы с коронавирусом. Деньги распределят между штатами и населенными пунктами страны.