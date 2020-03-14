Трамп распространил запрет на въезд в США из Британии и Ирландии через коронавирус

280 просмотров
Суббота, 14 марта 2020, 19:43

Соединенные Штаты вводят ограничение на въезд в страну из Великобритании и Ирландии в связи с пандемией коронавируса. 

Источник: президент США Дональд Трамп на брифинге 14 марта, сообщает ВВС

Детали: Запрет начнет действовать в ночь на понедельник по североамериканскому восточному времени (4:00 вторника по Гринвичу). 

Для каждого американца, который возвращается в страну, будет проведено бесплатное тестирование на коронавирус. 

Также Трамп сообщил, что прошел тест на возможное инфицирование и рассчитывает получить результаты "в течение следующих 48 часов".

Ранее президент США объявил о запрете на въезд в страну из 26 стран Европы, входящих в Шенгенскую зону. 

Предыстория: 

В США подтвержден 51 летальный случай в результате заражения коронавирусом и 2488 случаев инфицирования. 

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. 

Власти США выделят $50 млрд из федерального бюджета для борьбы с коронавирусом. Деньги распределят между штатами и населенными пунктами страны.

Украинская правда
Темы: коронавирус США Великобритания


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина на карантине: Пункты пропуска, которые будут работать и исключения 14 марта 2020, 19:15
МОЗ проверяет информацию о заражении коронавирусом жительницы Тернополя 14 марта 2020, 18:20
Испания вслед за Италией закрывает на карантин всю страну 14 марта 2020, 17:48
Все новости
Главные новости
Украина на карантине: Пункты пропуска, которые будут работать и исключения
Испания вслед за Италией закрывает на карантин всю страну
Левина доставят в Украину 16 марта – СМИ
Украинский дипломат за рубежом заразился коронавирусом
Все новости
Кино

7 кайфових драматичных сериалов о маленьких городках или сообществах

здоровье

Дергается глаз: каковы причины и что с этим делать

психология

Психология паники: как ее избежать?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів