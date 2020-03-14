Трамп распространил запрет на въезд в США из Британии и Ирландии через коронавирус
Соединенные Штаты вводят ограничение на въезд в страну из Великобритании и Ирландии в связи с пандемией коронавируса.
Источник: президент США Дональд Трамп на брифинге 14 марта, сообщает ВВС
Детали: Запрет начнет действовать в ночь на понедельник по североамериканскому восточному времени (4:00 вторника по Гринвичу).
Для каждого американца, который возвращается в страну, будет проведено бесплатное тестирование на коронавирус.
Также Трамп сообщил, что прошел тест на возможное инфицирование и рассчитывает получить результаты "в течение следующих 48 часов".
Ранее президент США объявил о запрете на въезд в страну из 26 стран Европы, входящих в Шенгенскую зону.
Предыстория:
В США подтвержден 51 летальный случай в результате заражения коронавирусом и 2488 случаев инфицирования.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.
Власти США выделят $50 млрд из федерального бюджета для борьбы с коронавирусом. Деньги распределят между штатами и населенными пунктами страны.
Читайте также:
Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE
Напомним,
Врач Белого дома заявил, что у президента США Дональда Трампа нет симптомов коронавируса, и карантин ему не нужен после того, как он контактировал с двумя людьми, у которых есть вирус.