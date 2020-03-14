Українська Греко-Католицька Церква проведе 14 березня літургію в онлайн-режимі.

Джерело: повідомлення глави УКГЦ Блаженнійшого Святослава у Facebook

Дослівно: "Зважаючи на пандемію коронавірусу та заходи і рішення урядів різних країн задля запобігання його поширенню, в Українській Греко-Католицькій Церкві повідомляють ... усіх зацікавлених осіб про можливість у неділю молитися Літургію онлайн".

Деталі: Трансляція розпочнеться об 11:00 у неділю та відбуватиметься з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Читайте також:

Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати

Що було раніше: Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.