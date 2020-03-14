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Коронавірус: УГКЦ проведе літургію онлайн з Патріаршого собору в Києві

Субота, 14 березня 2020, 20:11
Коронавірус: УГКЦ проведе літургію онлайн з Патріаршого собору в Києві

Українська Греко-Католицька Церква проведе 14 березня літургію в онлайн-режимі. 

Джерело: повідомлення глави УКГЦ Блаженнійшого Святослава у Facebook

Дослівно: "Зважаючи на пандемію коронавірусу та заходи і рішення урядів різних країн задля запобігання його поширенню, в Українській Греко-Католицькій Церкві повідомляють ... усіх зацікавлених осіб про можливість у неділю молитися Літургію онлайн".

Деталі: Трансляція розпочнеться об 11:00 у неділю та відбуватиметься з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. 

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Українська правда

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Теми: коронавірусцеркваКиївкарантин
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