Коронавірус: УГКЦ проведе літургію онлайн з Патріаршого собору в Києві
Субота, 14 березня 2020, 20:11
Українська Греко-Католицька Церква проведе 14 березня літургію в онлайн-режимі.
Джерело: повідомлення глави УКГЦ Блаженнійшого Святослава у Facebook
Дослівно: "Зважаючи на пандемію коронавірусу та заходи і рішення урядів різних країн задля запобігання його поширенню, в Українській Греко-Католицькій Церкві повідомляють ... усіх зацікавлених осіб про можливість у неділю молитися Літургію онлайн".
Деталі: Трансляція розпочнеться об 11:00 у неділю та відбуватиметься з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.
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Українська правда