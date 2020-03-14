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Коронавирус: УГКЦ проведет литургию онлайн из Патриаршего собора в Киеве

Суббота, 14 марта 2020, 20:11
Коронавирус: УГКЦ проведет литургию онлайн из Патриаршего собора в Киеве

Украинская Греко-Католическая Церковь проведет 14 марта литургию в онлайн-режиме.

Источник: сообщение главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава в Facebook

Дословно: "Учитывая пандемию коронавируса и меры и решения правительств разных стран для предотвращения его распространению, в Украинской Греко-Католической Церкви сообщают ... всех заинтересованных лиц о возможности в воскресенье молиться на Литургию онлайн".

Детали: Трансляция начнется в 11:00 в воскресенье и будет проводиться из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

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Украинская правда

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Темы: коронавирусцерковьКиевкарантин
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