Карантин в Киеве: УГКЦ проведет литургию онлайн

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Суббота, 14 марта 2020, 21:11

Украинская Греко-Католическая Церковь проведет 14 марта литургию в онлайн-режиме.

Источник: сообщение главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава в Facebook

Дословно: "Учитывая пандемию коронавируса и меры и решения правительств разных стран для предотвращения его распространению, в Украинской Греко-Католической Церкви сообщают ... всех заинтересованных лиц о возможности в воскресенье молиться на Литургию онлайн".

Детали: Трансляция начнется в 11:00 в воскресенье и будет проводиться из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Украинская правда
Темы: коронавирус церковь Киев карантин


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