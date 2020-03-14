Під посольством РФ у Києві влаштували "фаєр-шоу" 

Представники націоналістичних, патріотичних організацій, ветерани та активісти провели Марш українського добровольця від стадіону ЦСКА до посольства РФ у Києві, де запалили фаєри і заспівали український гімн.

Джерело: Укрінформ, відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Участь у заході взяли понад 1,7 тисячі осіб.

Поблизу стадіону чергували представники поліції, зокрема і поліції діалогу, а також КП "Муніципальна охорона" та кінологи із службовими собаками. Також на місці збору були присутні медпрацівники і кілька авто поліції.

Учасники ходи мали жовто-сині і червоно-чорні прапори, прапори "Ветеранського братерства", "Азову" та інші, деякі з них були в одязі з надписами "Нацкорпус".

Перед колоною активісти тримали плакат із надписом "Пострілюємо" з 2014".

Попереду їхали дві машини бронетехніки, а за нею йшли ветерани добровольчих підрозділів, ветерани ЗСУ. Після них йшли патріотичні та націоналістичні організації й активісти.

Учасники акції скандували "Слава Україні - Героям Слава, слава нації - смерть ворогам, Україна - понад усе", "Одна єдина соборна Україна", "Луганськ - це Україна", "Крим - це Україна", "Донецьк - це Україна".

Вхід до території посольства РФ в Україні був огороджений парканом, за яким стояло до 10 одиниць спецтранспорту, кордон поліції, неподалік - кілька автобусів патрульної поліції. Перед посольством РФ учасники ходи запалили фаєри, заспівали український гімн та скандували "Геть з України". Під час акції лунала патріотична музика.

Під посольством РФ з імпровізованої сцени на машині виступив один із затриманих після подій під час презентації платформи Національного примирення і єдності - Сергій Тамарін, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький та інші.

Учасники акції скинули зі свого автомобілю російський прапор, а потім порвали його.

Правоохоронці стояли по боках дороги уздовж шляху, яким йшов марш. Загалом обстановка була спокійною.

Дослівно: "У вечірніх заходах брали участь близько 1000 осіб. Учасники пройшлися від стадіону ЦСКА та завершили ходу біля посольства РФ".

"Наразі усі заплановані акції завершилися: порушень громадського порядку допущено не було. Правопорядок забезпечували працівники поліції, нацгвардійці та рятувальники", - повідомили у Нацполіції.

Усі фото - Павло Багмут, Укрінформ

Нагадаємо,