Під посольством РФ у Києві влаштували "фаєр-шоу" 

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Субота, 14 березня 2020, 21:21
фото П.Багмут, Укрінформ

Представники націоналістичних, патріотичних організацій, ветерани та активісти провели Марш українського добровольця від стадіону ЦСКА до посольства РФ у Києві, де запалили фаєри і заспівали український гімн.

Джерело: Укрінформвідділ комунікації поліції Києва 

Деталі: Участь у заході взяли понад 1,7 тисячі осіб. 

Поблизу стадіону чергували представники поліції, зокрема і поліції діалогу, а також КП "Муніципальна охорона" та кінологи із службовими собаками. Також на місці збору були присутні медпрацівники і кілька авто поліції.

Учасники ходи мали жовто-сині і червоно-чорні прапори, прапори "Ветеранського братерства", "Азову" та інші, деякі з них були в одязі з надписами "Нацкорпус". 

Перед колоною активісти тримали плакат із надписом "Пострілюємо" з 2014".

Попереду їхали дві машини бронетехніки, а за нею йшли ветерани добровольчих підрозділів, ветерани ЗСУ. Після них йшли патріотичні та націоналістичні організації й активісти.

Учасники акції скандували "Слава Україні - Героям Слава, слава нації - смерть ворогам, Україна - понад усе", "Одна єдина соборна Україна", "Луганськ - це Україна", "Крим - це Україна", "Донецьк - це Україна". 

Вхід до території посольства РФ в Україні був огороджений парканом, за яким стояло до 10 одиниць спецтранспорту, кордон поліції, неподалік - кілька автобусів патрульної поліції. Перед посольством РФ учасники ходи запалили фаєри, заспівали український гімн та скандували "Геть з України". Під час акції лунала патріотична музика. 

Під посольством РФ з імпровізованої сцени на машині виступив один із затриманих після подій під час презентації платформи Національного примирення і єдності - Сергій Тамарін, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький та інші.

Учасники акції скинули зі свого автомобілю російський прапор, а потім порвали його.

Правоохоронці стояли по боках дороги уздовж шляху, яким йшов марш. Загалом обстановка була спокійною. 

Дослівно: "У вечірніх заходах брали участь близько 1000 осіб. Учасники пройшлися від стадіону ЦСКА та завершили ходу біля посольства РФ". 

"Наразі усі заплановані акції завершилися: порушень громадського порядку допущено не було. Правопорядок забезпечували працівники поліції, нацгвардійці та рятувальники", - повідомили у Нацполіції. 

 
 
 
 
Усі фото - Павло Багмут, Укрінформ

Нагадаємо,

  • 14 березня у Києві відбуся Марш патріотів, участь у заходах взяли близько 5 тис. осіб. 

Теми: Київ Росія


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