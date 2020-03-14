Под посольством РФ в Киеве устроили "файер-шоу"

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Суббота, 14 марта 2020, 21:21
фото П.Багмут, Укринформ

Представители националистических, патриотических организаций, ветераны и активисты провели Марш украинского добровольца от стадиона ЦСКА к посольству РФ в Киеве, где зажгли файеры и спели украинский гимн.

Источник: Укринформ

Детали: Участие в мероприятии приняли более 1,7 тысячи человек.

Возле стадиона дежурили представители полиции, в том числе и полиции диалога, а также КП "Муниципальная охрана" и кинологи со служебными собаками. Также на месте сбора присутствовали медработники и несколько машин полиции.

Участники шествия несли желто-синие и красно-черные флаги, флаги "Ветеранского братства", "Азова" и другие, некоторые из них были в одежде с надписями "Нацкорпус".

Перед колонной активисты несли плакат с надписью "Постреливаем" с 2014-го".

Впереди ехали две машины бронетехники, а за ней шли ветераны добровольческих подразделений, ветераны ВСУ. После них шли патриотические и националистические организации и активисты.

Участники акции скандировали "Слава Украине - Героям Слава, слава нации - смерть врагам, Украина - превыше всего", "Одна єдина соборна Україна", "Луганск - это Украина", "Крым - это Украина", "Донецк - это Украина".

Вход на территорию посольства РФ в Украине был огражден забором, за которым находились около 10 единиц спецтранспорта, кордон полиции, а рядом - несколько автобусов патрульной полиции.

Перед посольством РФ участники шествия зажгли файеры, спели украинский гимн и скандировали "Вон из Украины". Во время акции звучала патриотическая музыка.

Под посольством РФ с импровизированной сцены на машине выступил один из задержанных после событий во время презентации платформы Национального примирения и единства - Сергей Тамарин, лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий и другие.

Участники акции сбросили со своего автомобиля российский флаг, а потом порвали его.

Правоохранители стояли по сторонам дороги вдоль пути следования участников марша, в целом обстановка была спокойной.

 
 
 
 
все фото - Павел Багмут, Укринформ

Темы: Киев Росcия


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