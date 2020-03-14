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Окупанти стріляли 6 разів: міномети, гранатомети, стрілецька зброя

Субота, 14 березня 2020, 20:41
Окупанти стріляли 6 разів: міномети, гранатомети, стрілецька зброя

У суботу збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 6 разів, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. 

Джерело: пресцентр командування ООС 

Деталі: Бойовики обстріляли позиції сил ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано три обстріли біля н.п. Березове, Старогнатівка та Павлопіль. 

Три обстріли було здійсно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - біля н.п. Новолуганське, Шуми та Гладосове.  

 

Українська правда

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Теми: ООСДонбасМінські угоди
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