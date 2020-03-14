Окупанти стріляли 6 разів: міномети, гранатомети, стрілецька зброя
Субота, 14 березня 2020, 20:41
У суботу збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 6 разів, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Джерело: пресцентр командування ООС
Деталі: Бойовики обстріляли позиції сил ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано три обстріли біля н.п. Березове, Старогнатівка та Павлопіль.
Три обстріли було здійсно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - біля н.п. Новолуганське, Шуми та Гладосове.
Українська правда