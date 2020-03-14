Оккупанты стреляли 6 раз: минометы, гранатометы, стрелковое оружие

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Суббота, 14 марта 2020, 21:41

В субботу вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 6 раз, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Источник: пресс-центр командования ООС

Детали: Боевики обстреляли позиции сил ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три обстрела возле н.п. Березовое, Старогнатовка и Павлополь.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - возле н.п. Новолуганское, Шумы и Гладосово.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Минские соглашения


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