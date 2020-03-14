З України не дали вивезти респіраторів на мільйон гривень

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Субота, 14 березня 2020, 22:51
фото - Нацполіція

З України намагалися вивезти 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів. 

Джерело: відділ комунікації поліції Херсонської області

Дослівно: "Поліцейські отримали інформацію, що представник однієї приватної фірми планує пасажирським рейсом вивезти за межі держави через міжнародний аеропорт "Херсон" вантаж, який може підпадати під заборону експортування". 

"З’ясувалося, що за кордон фірма мала відправити 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми)".

Деталі: Наразі 35 коробок з товаром тимчасово вилучено, проводяться першочергові слідчі дії, призначене проведення необхідних експертиз.

 
 

Нагадаємо, 

  • Раніше у поліції та Держприкордонслужбі повідомили, що на кордоні з Польщею прикордонники завадили вивезенню з України 50 тисяч респіраторних масок, заборонених для експорту.
  • Маски заборонено для вивозу з території України відповідно до постанови КМУ № 214 від 11 березня 2020 р. 

Українська правда
Теми: здоров'я поліція Херсонська область


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