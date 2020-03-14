З України не дали вивезти респіраторів на мільйон гривень

З України намагалися вивезти 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів.

Джерело: відділ комунікації поліції Херсонської області

Дослівно: "Поліцейські отримали інформацію, що представник однієї приватної фірми планує пасажирським рейсом вивезти за межі держави через міжнародний аеропорт "Херсон" вантаж, який може підпадати під заборону експортування".

"З’ясувалося, що за кордон фірма мала відправити 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми)".

Деталі: Наразі 35 коробок з товаром тимчасово вилучено, проводяться першочергові слідчі дії, призначене проведення необхідних експертиз.

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