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Из Украины не дали вывезти респираторов на миллион гривен

Суббота, 14 марта 2020, 21:51
Из Украины не дали вывезти респираторов на миллион гривен
фото - Нацполиция

Из Украины пытались вывезти 21 тыс. респираторных масок заявленной стоимостью более 40 тысяч долларов.

Источник: отдел коммуникации полиции Херсонской области

Дословно: "Полицейские получили информацию, что представитель одной частной фирмы планирует пассажирским рейсом вывезти за пределы государства через международный аэропорт "Херсон" груз, который может подпадать под запрет экспорта".

"Выяснилось, что за границу фирма должна отправить 21 тыс. респираторных масок заявленной стоимостью более 40 тыс. долларов. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 УК (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы)".

Детали: В настоящее время 35 коробок с товаром временно изъяты, проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз.

 
 

Напомним, 

  • Ранее в полиции и Госпогранслужбе сообщили, что на границе с Польшей предотвратили вывоз из Украины 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта.
  • Маски запрещены для вывоза с территории Украины согласно постановлению КМУ №214 от 11 марта 2020 года. 

Украинская правда
Темы: здоровьеполицияХерсонская область
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