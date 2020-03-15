Вибори на Харківщині: 189 дільниць відкрилися вчасно, виборців обмаль

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Неділя, 15 березня 2020, 08:58

На проміжних виборах народного депутата у 179 окрузі в Харківській області усі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно.

Джерело: ГМ "Опора", "Чесно"

Дослівно: "За оперативною інформацією окружної комісії та наших спостерігачів всі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно".

"Протягом виборчого процесу спостерігачі ОПОРИ не зафіксували фактів підкупу виборців або інших грубих порушень виборчого законодавства". 

Деталі:  до виборчого бюлетеня включено 37 кандидатів. З них 27 осіб є висуванцями політичних партій, 10 – самовисуванці.

За даними руху "Чесно", на дільницях у Харківській області виборців обмаль.

Дослівно: "Кілька дні тому у місті поширили інформацію про те, що тут зафіксовано перший випадок коронавірусу і поширювали відео з госпіталізації, але виявилося, що у людини був грип".

Проміжні вибори в окрузі №179 було оголошено у зв’язку з призначенням обранця від цього округу Олексія Кучера на посаду голови Харківської ОДА. До виборчого бюлетеня включено 37 кандидатів. З них 27 осіб є висуванцями політичних партій, 10 – самовисуванці.
Проголосувати зможуть 150 422 мешканця. 
 
 
фото - ГМ ОПОРА

ЦВК виборча комісія вжила низку заходів для запобігання поширенню коронавірусної інфекції під час виборів у 179 окрузі. Зокрема, дільничні виборчі комісії мають не дозволяти значного скупчення людей, використовувати індивідуальні засоби захисту, провітрювати приміщення.

Українська правда
Теми: вибори Харківська область


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