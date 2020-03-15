Вибори на Харківщині: 189 дільниць відкрилися вчасно, виборців обмаль

На проміжних виборах народного депутата у 179 окрузі в Харківській області усі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно.

Джерело: ГМ "Опора", "Чесно", відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК

Дослівно: "За оперативною інформацією окружної комісії та наших спостерігачів всі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно".

"Протягом виборчого процесу спостерігачі ОПОРИ не зафіксували фактів підкупу виборців або інших грубих порушень виборчого законодавства".

Деталі: до виборчого бюлетеня включено 37 кандидатів. З них 27 осіб є висуванцями політичних партій, 10 – самовисуванці.

За даними руху "Чесно", на дільницях у Харківській області виборців обмаль.

Дослівно: "Кілька дні тому у місті поширили інформацію про те, що тут зафіксовано перший випадок коронавірусу і поширювали відео з госпіталізації, але виявилося, що у людини був грип".

Проміжні вибори в окрузі №179 було оголошено у зв’язку з призначенням обранця від цього округу Олексія Кучера на посаду голови Харківської ОДА . До виборчого бюлетеня включено 37 кандидатів. З них 27 осіб є висуванцями політичних партій, 10 – самовисуванці. Проголосувати зможуть 150 422 мешканця. фото - ГМ ОПОРА

ЦВК виборча комісія вжила низку заходів для запобігання поширенню коронавірусної інфекції під час виборів у 179 окрузі. Зокрема, дільничні виборчі комісії мають не дозволяти значного скупчення людей, використовувати індивідуальні засоби захисту, провітрювати приміщення.

За повідомленням Центрвиборчкому, голосування триває у штатному режимі, з системним дотриманням протиепідемічних заходів.

Дослівно: "Станом на 9:30 надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано, голосування триває у штатному режимі. Усі дільниці у повному обсязі забезпечені необхідними матеріально-технічними засобами та інформаційно-довідковими плакатами".

"ДВК вживають комплекс рекомендованих заходів задля запобігання значному скупченню людей на виборчих дільницях. З цією метою, зокрема, на них створені своєрідні безпечні лінії черги з дистанцією 1 метр, проводяться періодична дезінфекція поверхонь столів, кулькових ручок для виборців та регулярне провітрювання приміщень. Члени комісій використовують індивідуальні засоби захисту, антисептики та за бажання здійснюють власну термометрію. Також на дільницях чергують медпрацівники".

Деталі: За даними ЦВК, загальна сума, передбачена держбюджетом на підготовку та проведення проміжних виборів в ОВО № 179, становить 10 млн 641,2 тис. гривень.

Результати проміжних виборів мають бути встановлені не пізніш як на 15 день з дня голосування - до 30 березня 2020 року включно.