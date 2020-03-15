Выборы на Харьковщине: 189 участков открылись вовремя, избирателей мало

На промежуточных выборах народного депутата в 179 округе в Харьковской области все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.

Источник: "Опора", "Чесно"

Дословно: "По оперативной информации окружной комиссии и наших наблюдателей, все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя".

"В течение избирательного процесса наблюдатели ОПОРЫ не зафиксировали фактов подкупа избирателей или других грубых нарушений избирательного законодательства".

Детали: В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы.

По данным движения "Чесно", на участках в Харьковской области избирателей мало.

Дословно: "Несколько дней назад в городе распространили информацию о том, что здесь зафиксирован первый случай коронавируса и распространяли видео госпитализации, но оказалось, что у человека был грипп".

Детали: Промежуточные выборы в округе №179 был объявлен в связи с назначением избранника от этого округа Алексея Кучера на должность главы Харьковской ОГА. В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы.

Проголосовать смогут 150 422 жителя.

Проголосувати зможуть 150 422 мешканця.

фото - ГС ОПОРА

Центральная избирательная комиссия приняла ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции во время выборов в 179 округе. В частности, участковые избирательные комиссии должны не позволять значительного скопления людей, использовать индивидуальные средства защиты, проветривать помещение.