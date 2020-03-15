Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы на Харьковщине: 189 участков открылись вовремя, избирателей мало

Воскресенье, 15 марта 2020, 07:58
Выборы на Харьковщине: 189 участков открылись вовремя, избирателей мало

На промежуточных выборах народного депутата в 179 округе в Харьковской области все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.

Источник: "Опора", "Чесно", отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК

Дословно: "По оперативной информации окружной комиссии и наших наблюдателей, все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя".

"В течение избирательного процесса наблюдатели ОПОРЫ не зафиксировали фактов подкупа избирателей или других грубых нарушений избирательного законодательства".

Детали: В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы.

По данным движения "Чесно", на участках в Харьковской области избирателей мало.

Дословно: "Несколько дней назад в городе распространили информацию о том, что здесь зафиксирован первый случай коронавируса и распространяли видео госпитализации, но оказалось, что у человека был грипп".

Детали: Промежуточные выборы в округе №179 был объявлен в связи с назначением избранника от этого округа Алексея Кучера на должность главы Харьковской ОГА. В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы.

Проголосовать смогут 150 422 жителя.

Проголосувати зможуть 150 422 мешканця. 
 
 
фото - ГС ОПОРА

Центральная избирательная комиссия приняла ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции во время выборов в 179 округе. В частности, участковые избирательные комиссии должны не позволять значительного скопления людей, использовать индивидуальные средства защиты, проветривать помещение.

По сообщению Центризбиркома, голосование проходит в штатном режиме, с системным соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Дословно: "По состоянию на 9:30 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано, голосования проходит в штатном режиме. Все участки в полном объеме обеспечены необходимыми материально-техническими средствами и информационно-справочными плакатами".

"УИК применяют комплекс рекомендованных мер для предотвращения значительного скопления людей на избирательных участках. С этой целью  на них созданы своеобразные безопасные линии очереди с дистанцией 1 метр, проводятся периодическая дезинфекция поверхностей столов, шариковых ручек для избирателей и регулярное проветривание помещений. Члены комиссий используют индивидуальные средства защиты, антисептики и при желании осуществляют свою термометрию. Также на участках дежурят медработники".

Детали: По данным ЦИК, общая сумма, предусмотренная госбюджетом на подготовку и проведение промежуточных выборов в ОВО № 179, составляет 10 млн 641,2 тыс. гривен.

Результаты промежуточных выборов должны быть установлены не позднее чем на 15 день со дня голосования - до 30 марта 2020 включительно. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: