Росія і Білорусь призупиняють залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня.

Джерело: повідомлення "Федеральної Пасажирської Компанії" (РЖД), "Білоруська залізниця"

Деталі: Як зазначили в РЖД, "з метою запобігання поширенню нової коронавирусной інфекції, до особливих вказівок", призупиняється курсування міжнародних пасажирських поїздів, причіпних і безпересадочних вагонів.

Тимчасово відміняється курсування поїздів №65 / 66 Москва - Кишинів (АТ "ФПК"), №5 / 6 Москва - Київ (Українська залізниця), №23 / 24 Москва - Одеса, № 61/62 Москва - Миколаїв, в т.ч. вагони Херсон-Москва, №73 / 74 Москва - Львів, в т.ч. причіпні вагони Хмельницький-Москва, № 95/96 Москва - Кривий Ріг, в т.ч. вагони Полтава - Москва, Дніпро-Москва, №53 / 54 С.Петербург - Київ, в т.ч. безпересадочні вагони Харків - Санкт-Петербург, №47 / 48 Москва - Кишинів (Молдавська залізниця), №341 / 342 Москва - Кишинів, №361 / 362 С.Петербург - Кишинів, №369 / 370 Баку - Київ (Азербайджанська залізниця).

Про відновлення руху буде повідомлено додатково, заявили у ФПК.

У прес-службі Білоруської залізниці повідомили, що у зв'язку з ситуацією із коронавірусом COVID-19, Україною ухвалено рішення про закриття міжнародного залізничного сполучення.

Дослівно: "На підставі цього факту тимчасово призупиняється курсування поїздів, безпересадочних і причіпних вагонів:

№32 / 31 Київ-Рига, а також причіпного вагона Мінськ-Рига; №53 / 54 Київ / Харків-Санкт-Петербург; №86 / 85 Мінськ-Київ; 94/93 Мінськ-Одеса; №100 / 99 Мінськ-Запоріжжя, а також безпересадочних вагонів Мінськ-Кишинеу; №361 / 362 Кишинеу-Санкт-Петербург, а також безпересадочних вагонів Гродно-Санкт-Петербург; №371 / 372 Могильов-Львів, а також причіпних вагонів Барановичі-Львів і Мінськ-Могильов; №856 / 855 Гомель-Сновськ; №6390 / 6389 Сарни-Горинь-Здолбунів; №6309 / 6310 і №6315 / 6316 Ковель-Хотислав".

Також змінюється маршрут руху прикордонних поїздів №6217 / 6218 Барановичі-Удрицьк-Барановичі і №6342 / 6341, 6344/6343 Брест-Заболоття-Брест.

Скасовуються і тимчасово курсувати не будуть: поїзд №31 / 32 Київ-Рига відправленням з Києва з 16.03.2020, відправленням з Риги з 17.03.2020, а також причіпний вагон Мінськ-Рига, відправленням з Мінська і Риги 17.03.2020; поїзд №54 / 53 Київ / Харків-Санкт-Петербург відправленням з Києва та Харкова з 15.03.2020, відправленням з Санкт-Петербурга з 16.03.2020; поїзд №86 / 85 Мінськ-Київ відправленням з Мінська з 15.03.2020, відправленням з Києва з 16.03.2020; поїзд №94 / 93 Мінськ-Одеса відправленням з Мінська з 17.03.2020, відправленням з Одеси з 18.03.2020; поїзд №100 / 99 Мінськ-Запоріжжя відправленням з Мінська з 16.03.2020, відправленням із Запоріжжя з 18.03.2020; поїзди №856 / 855 Гомель-Сновськ-Гомель відправленням з Гомеля і Сновська з 21.03.2020; ... безпересадочні вагони в повідомленні Кишинеу-Мінськ, що курсують у складі поїздів №361 / 99 відправленням з Кишинева з 15.03.2020; прикордонний поїзд №6390 / 6389 Сарни-Горинь-Здолбунів відправленням від станцій Сарни та Горинь з 16.03.2020; прикордонний поїзд №6309 / 6310 Ковель-Хотислав відправленням від станцій Ковель та Хотислав з 16.03.2020; прикордонний поїзд №6315 / 6316 Ковель-Хотислав відправленням від станцій Ковель з 16.03.2020 і Хотислав з 17.03.2020.

Поїзд міжнародних ліній №371 Могилів-Львів відправленням з Могильова 15.03.2020 проїде до станції Горинь і 16.03.2020 відправиться назад по маршруту Горинь-Могилів. Надалі потяг №371 / 372 Могильов-Львів-Могилів скасовується і тимчасово курсувати не буде. У свою чергу причіпний вагон Барановичі-Львів відправленням з Барановичів з 15.03.2020 і відправленням зі Львова з 16.03.2020 скасовується.

До останньої прикордонної станції скорочується маршрут слідування прикордонних поїздів Брест-Заболоття і Барановичі-Удрицьк:

поїзди №6342 / 6341 і №6344 / 6343 Брест-Заболоття з 16.03.2020 курсуватимуть в повідомленні Брест-Хотислав;

поїзд №6217 / 6218 Барановичі-Удрицьк з 16.03.2020 курсуватиме в повідомленні Барановичі-Горинь.

Про відновлення руху поїздів і безпересадочних вагонів буде оголошено додатково.

Більш детальну інформацію про розклад руху поїздів можна отримати на сайті www.rw.by, а також в залізничних касах і по телефону Контакт-центру Білоруської залізниці 105.

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