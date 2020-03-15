Росія призупиняє залізничне сполучення з Україною і Молдовою з 17 березня.

Джерело: повідомлення "Федеральної Пасажирської Компанії" (РЖД)

Деталі: Зокрема, "з метою запобігання поширенню нової коронавирусной інфекції, до особливих вказівок", призупиняється курсування міжнародних пасажирських поїздів, причіпних і безпересадочних вагонів.

Тимчасово відміняється курсування поїздів №65 / 66 Москва - Кишинів (АТ "ФПК"), №5 / 6 Москва - Київ (Українська залізниця), №23 / 24 Москва - Одеса, № 61/62 Москва - Миколаїв, в т.ч. вагони Херсон-Москва, №73 / 74 Москва - Львів, в т.ч. причіпні вагони Хмельницький-Москва, № 95/96 Москва - Кривий Ріг, в т.ч. вагони Полтава - Москва, Дніпро-Москва, №53 / 54 С.Петербург - Київ, в т.ч. безпересадочні вагони Харків - Санкт-Петербург, №47 / 48 Москва - Кишинів (Молдавська залізниця), №341 / 342 Москва - Кишинів, №361 / 362 С.Петербург - Кишинів, №369 / 370 Баку - Київ (Азербайджанська залізниця).

Про відновлення руху буде повідомлено додатково, заявили у ФПК.