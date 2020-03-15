Россия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта.

Источник: сообщение "Федеральной Пассажирской Компании" (РЖД), Белорусская железная дорога

Детали: В частности, "в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, до особых указаний", приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.

Временно отменяется курсирование поездов №65/66 Москва – Кишинев (АО "ФПК"), №5/6 Москва – Киев (Украинские ж/д),№23/24 Москва – Одесса (Украинские ж/д), № 61/62 Москва – Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва, №73/74 Москва – Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, № 95/96 Москва – Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва, №53/54 С.Петербург – Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург, №47/48 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д), №341/342 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д), №361/362 С.Петербург – Кишинев (Молдавские ж/д), №369/370 Баку – Киев (Азербайджанские ж/д).

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, заявили в ФПК.

В пресс-службе БелЖД сообщили, что в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения.

Дословно: "На основании этого факта временно приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов:

№32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига; №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург; №86/85 Минск-Киев; №94/93 Минск-Одесса;№100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинэу; №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург; №371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев; №856/855 Гомель-Сновск; №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов; №6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав".

Также изменяется маршрут движения приграничных поездов №6217/6218 Барановичи-Удрицк-Барановичи и №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболотье-Брест.

Отменяются и временно курсировать не будут: поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16.03.2020, отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020; поезд №54/53 Киев/Харьков-Санкт‑Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020; поезд №86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15.03.2020, отправлением из Киева с 16.03.2020; поезд №94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020; поезд №100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020; поезда №856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020; ... беспересадочные вагоны в сообщении Кишинэу-Минск, курсирующие в составах поездов №361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020; приграничный поезд №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов отправлением от станций Сарны и Горынь с 16.03.2020; приграничный поезд №6309/6310 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель и Хотислав с 16.03.2020; приграничный поезд №6315/6316 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.

Поезд международных линий №371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проследует до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд №371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.

До последней приграничной станции сокращается маршрут следования приграничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк:

поезда №6342/6341 и №6344/6343 Брест-Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать в сообщении Брест-Хотислав;

поезд №6217/6218 Барановичи-Удрицк с 16.03.2020 будет курсировать в сообщении Барановичи-Горынь.

О возобновлении движения поездов и беспересадочных вагонов будет объявлено дополнительно.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105.

Читайте также:

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Предыстория:

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.