Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта.

Источник: сообщение "Федеральной Пассажирской Компании" (РЖД)

Детали: В частности, "в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, до особых указаний", приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.

Временно отменяется курсирование поездов №65/66 Москва – Кишинев (АО "ФПК"), №5/6 Москва – Киев (Украинские ж/д),№23/24 Москва – Одесса (Украинские ж/д), № 61/62 Москва – Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва, №73/74 Москва – Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, № 95/96 Москва – Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва, №53/54 С.Петербург – Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург, №47/48 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д), №341/342 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д), №361/362 С.Петербург – Кишинев (Молдавские ж/д), №369/370 Баку – Киев (Азербайджанские ж/д).

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, заявили в ФПК.