Польща закрила кордон: для українців працюють 3 автомобільні пункти пропуску

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Неділя, 15 березня 2020, 11:32

Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За інформацією посольства України в Польщі, для виїзду в Україну працюють лише 3 автомобільні пункти пропуску. Це Дорогуськ-Ягодин, Гребенне-Рава-Руська і Корчова-Краківець. 

Рух на пунктах Зосін-Устилуг, Долгобичув-Угринів, Будомеж-Грушів, Медика-Шегині, Кросьценко-Смільниця, а також залізничні Гребенне-Рава Руська, Кросьценко-Хирів припинено.

Кордон з Польщею на в'їзд в країну можуть перетнути такі категорії громадян:

громадяни Польщі; іноземці, які перебувають в шлюбі або є дітьми громадян Польщі або залишаються під постійним піклуванням громадян Польщі; іноземці з Картою поляка; особи, які мають дипломатичний ранг, та члени їхніх сімей; іноземці, які мають право постійного або тимчасового проживання на території Республіки Польща; іноземці, які мають право працювати на території Польщі, тобто іноземці, які мають право працювати на тих же умовах, що і громадяни Польщі, які мають дозвіл на роботу, сезонний дозвіл на роботу, доручення іноземцю про виконання роботи на території Республіки Польща.

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Що передувало: 

Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Теми: коронавірус карантин Польща кордон


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