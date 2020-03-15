Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша закрыла границу: для украинцев работают 3 автомобильных пункта пропуска

Воскресенье, 15 марта 2020, 10:32
Польша закрыла границу: для украинцев работают 3 автомобильных пункта пропуска

Из-за пандемии коронавируса от полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации посольства Украины в Польше, для выезда в Украину работают только 3 автомобильные пункты пропуска. Это Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская и Корчева-Краковец. 

Движение на пунктах Зосин-Устилуг, Долгобичув-Угринов, Будомеж-Грушев, Медика-Шегини, Кросьценко-Смильница, а также железнодорожные Гребенное-Рава-Русская, Кросьценко-Хиров прекращено.

Границу с Польшей на въезд в страну могут пересечь такие категории граждан:

граждане Польши; иностранцы, которые находятся в браке или являющимися детьми граждан Польши или остаются под постоянным попечительством граждан Польши; иностранцы с Картой поляка; лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей; иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша; иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Польши, которые имеют разрешение на работу, сезонное разрешение на работу, поручение иностранцу о выполнении работы на территории Республики Польша. 

Читайте также:

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE

15 вещей, которые нужно знать о закрытой границе Украины

Предыстория:

Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускарантинПольшаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: