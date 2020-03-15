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Прем'єр-ліга. Зоря завдала Шахтарю другої поразки у сезоні

Неділя, 15 березня 2020, 15:37
Прем'єр-ліга. Зоря завдала Шахтарю другої поразки у сезоні

Луганська Зоря у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги перемогла з мінімальним рахунком донецький Шахтар.

Поєдинок пройшов без глядачів у Запоріжжі, у неділю 15 березня.

Зоря провела рівний матч з гірниками, і краще використала свої моменти. У  стартові 45-ть хвилин не було багато ударів по воротах. Шахтар атакував, але до завершального удару справа не доходила. Наприкінці тайму удар Владислава Кабаєва відбив Анатолій Трубін, котрий замінив у воротах Андрія П'ятова на цей матч.

На початку другого тайму бив головою з кількох метрів Артем Громов – повз ворота. Відповідь Шахтаря була за кілька хвилин, але після удару Євгенія Коноплянки надійно у воротах Зорі зіграв Заурі Махарадзе. На 74-й хвилині ще один удар Кабаєва, і знову сейв від Трубіна.

На 83-й хвилині Зоря забила. Після подачі кутового м`яч відскочив до Богдана Михайличенка, який пробив сильно і без шансів для воротаря Шахтаря – 1:0. На 88-й хвилині Зоря ледве не забила другий гол. Після удару Громова м'яча з порожніх воріт вибив Микола Матвієнко. За хвилину донецька команда мала нагоду уникнути поразки, але удар Майкона був неточним.

Для Шахтаря ця поразка стала другою в сезоні 2019/2020. Нагадаємо, шо у грі 20 туру УПЛ Шахтар поступився Ворсклі.

Микола Аврамчук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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