Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер-лига. Заря нанесла Шахтеру второе поражение в сезоне

Воскресенье, 15 марта 2020, 15:37
Премьер-лига. Заря нанесла Шахтеру второе поражение в сезоне

Луганская Заря в матче 23 тура украинской Премьер-лиги победила с минимальным счетом донецкий Шахтер.

Поединок прошел без зрителей в Запорожье, в воскресенье 15 марта.

Заря провела равный матч с горняками, и лучше использовала свои моменты. В стартовые 45-ть минут не было много ударов по воротам. Шахтер атаковал, но до завершающего удара дело не доходило. В конце тайма удар Владислава Кабаева отразил Анатолий Трубин, который заменил в воротах Андрея Пятова на этот матч.

В начале второго тайма бил головой с нескольких метров Артем Громов – мимо. Ответ Шахтера был через несколько минут, но после удара Евгения Коноплянки надежно в воротах Зари сыграл Зауре Махарадзе. На 74-й минуте еще один удар Кабаева, и снова сэйв от Трубина.

На 83-й минуте Заря забила. После подачи углового мяч отскочил к Богдану Михайличенко, который пробил сильно и без шансов для вратаря Шахтера – 1:0. На 88-й минуте Заря едва не забила второй гол. После удара Громова мяч из пустых ворот выбил Николай Матвиенко. Через минуту донецкая команда имела возможность избежать поражения, но удар Майкона был неточным.

Для Шахтера это поражение стало вторым в сезоне 2019/2020. Напомним, что в игре 20 тура УПЛ Шахтер уступил Ворскле.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: