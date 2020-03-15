Премьер-лига. Заря нанесла Шахтеру второе поражение в сезоне

Луганская Заря в матче 23 тура украинской Премьер-лиги победила с минимальным счетом донецкий Шахтер.

Поединок прошел без зрителей в Запорожье, в воскресенье 15 марта.

Заря провела равный матч с горняками, и лучше использовала свои моменты. В стартовые 45-ть минут не было много ударов по воротам. Шахтер атаковал, но до завершающего удара дело не доходило. В конце тайма удар Владислава Кабаева отразил Анатолий Трубин, который заменил в воротах Андрея Пятова на этот матч.

В начале второго тайма бил головой с нескольких метров Артем Громов – мимо. Ответ Шахтера был через несколько минут, но после удара Евгения Коноплянки надежно в воротах Зари сыграл Зауре Махарадзе. На 74-й минуте еще один удар Кабаева, и снова сэйв от Трубина.

На 83-й минуте Заря забила. После подачи углового мяч отскочил к Богдану Михайличенко, который пробил сильно и без шансов для вратаря Шахтера – 1:0. На 88-й минуте Заря едва не забила второй гол. После удара Громова мяч из пустых ворот выбил Николай Матвиенко. Через минуту донецкая команда имела возможность избежать поражения, но удар Майкона был неточным.

Для Шахтера это поражение стало вторым в сезоне 2019/2020. Напомним, что в игре 20 тура УПЛ Шахтер уступил Ворскле.