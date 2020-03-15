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Вибори нардепа на Харківщині: явка удвічі менша, ніж влітку

Неділя, 15 березня 2020, 15:57
Вибори нардепа на Харківщині: явка удвічі менша, ніж влітку
ОПОРА

Станом на 16 годину явка на проміжних виборах народного депутата в ОВО № 179 у Харківській області склала 22,28%.

Джерело: пресслужба ЦВК

Деталі: О 12 годині явка на округу складала 12,94%.

Для порівняння, під час позачергових виборів народних депутатів 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО № 179 станом на 16 годину становила 41,76%.

За словами члена комісії Ірини Єфремової, голосування на виборчих дільницях продовжується у штатному режимі і триватиме до 20 години. За повідомленнями, що надходять до комісії, на 16.00 надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано.

У ЦВК нагадали, що у звʼязку з карантином, запровадженим через загрозу епідемії коронавірусної інфекції, члени дільничних виборчих комісій використовують індивідуальні засоби захисту, антисептики та за бажання здійснюють власну термометрію.

Також на дільницях чергують медичні працівники, які моніторять стан здоровʼя виборців та допомагають ДВК здійснювати дезінфікаційні заходи.

Передісторія:

  • Проміжні вибори в окрузі №179 було оголошено у зв’язку з призначенням обранця від цього округу Олексія Кучера на посаду голови Харківської ОДА.
  • До виборчого бюлетеня включено 37 кандидатів. З них 27 осіб є висуванцями політичних партій, 10 – самовисуванці. Проголосувати зможуть 150 422 мешканця.

Українська правда

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Теми: ЦВКХарківська областьвибориВерховна Рада
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