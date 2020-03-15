Выборы нардепа в Харьковской области: явка вдвое меньше, чем летом

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Воскресенье, 15 марта 2020, 16:57
ОПОРА

По состоянию на 16 часов явка на промежуточных выборах народного депутата в ОВО №179 в Харьковской области составила 22,28%.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали: В 12:00 явка на округа составляла 12,94%.

Для сравнения, во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО № 179 по состоянию на 16 часов составила 41,76%.

По словам члена комиссии Ирины Ефремовой, голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме и продлится до 20 часов. По сообщениям, поступающим в комиссию, на 16.00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано.

В ЦИК напомнили, что в связи с карантином, введенным из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции, члены участковых избирательных комиссий используют индивидуальные средства защиты, антисептики и при желании осуществляют свою термометрию.

Также на участках дежурят медицинские работники, которые мониторят состояние здоровья избирателей и помогают УИК осуществлять дезинфикационные мероприятия.

Предыстория:

  • Промежуточные выборы в округе №179 был объявлен в связи с назначением избранника от этого округа Алексея Кучера на должность главы Харьковской ОГА.
  • В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 - самовыдвиженцы. Проголосовать смогут 150 422 жителя.

Украинская правда
Темы: ЦИК Харьковская область виборы Верховная Рада


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