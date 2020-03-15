Лікарні зобов'яжуть перенести планові операції через коронавірус – Ляшко

Заклади охорони здоров'я зобов'яжуть перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Джерело: головний санлікар Віктор Ляшко на брифінгу в неділю

Пряма мова: "Вже завтра глава МОЗ підпише наказ, який буде зобов'язувати заклади охорони здоров'я переносити планові операції на пізніший термін, щоб ми звільняли заклади охорони здоров'я і були готові для надання якісної медичної допомоги, якої будуть потребувати українці".

"Ми продовжуємо інтенсивно готувати і перепрофільовувати заклади охорони здоров'я, щоб система охорони здоров'я змогла прийняти кількість хворих в разі масового їх надходження.

Ми спочатку визначили госпітальні бази для першого прийому хворих, але ми зараз активно працюємо, щоб перепрофільовувались ліжка".

Що передувало: Раніше в неділю міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив: "Лікарні мають бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації. Опрацьовувати необхідно тільки ургентні випадки. Всі планові заходи скасувати та направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією".