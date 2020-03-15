Больницы обяжут перенести плановые операции из-за коронавируса – Ляшко

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Воскресенье, 15 марта 2020, 20:24

Учреждения здравоохранения обяжут перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

Источник: главный санврач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье

Прямая речь: "Уже завтра глава Минздрава подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для оказания качественной медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы".

"Мы продолжаем интенсивно готовить и перепрофилировать учреждения здравоохранения, чтобы система здравоохранения смогла принять количество больных в случае массового поступления.

Мы сначала определили госпитальные базы для первого приема больных, но мы сейчас активно работаем, чтобы перепрофилировались места".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье министр здравоохранения Илья Емец заявил: "Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Обрабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией".

Катерина Тищенко, УП
Темы: Минздрав медицина коронавирус


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