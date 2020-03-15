Прем'єр-Ліга. Десна відібрала очки в Динамо

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Неділя, 15 березня 2020, 21:13

У 23-му турі української Прем'єр-ліги київське Динамо зіграло унічию 1:1 з чернігівською Десною.

Матч пройшов у Києві на НСК Олімпійський у неділю 15 березня.

На старті матчу обидві команди обмінялися небезпечними ударами. У киян сильного удару завдав Мохаммед Кадірі, а в Десни пробивав Владислав Калитвинцев. В обох моментах на місці були голкіпери. На 44-й хвилині після удару Володимира Шепелєва м`яч влучив у поперечку воріт Десни.

На початку другого тайму динамівці були активнішими в атаці і логічно повели в рахунку на 69-й хвилині. Після прострілу від Шепелєва на випередження зіграв Назарій Русин - 1:0. На 74-й хвилині Сергій Старенький пробив Георгія Бущана. Але головний суддя скасував взяття воріт після перегляду VAR, зафіксувавши положення поза грою.

 

На 80-й хвилині Десна зрівнює рахунок. Після обрізки Олександра Караваєва Олександр Філіпов вийшов сам на сам з Бущаном і легко переграв воротаря Динамо - 1:1. У завершальні хвилини був ще один момент у Віталія Буяльського, але він пробив поруч зі штангою.

Після цієї нічиєї Динамо знову втратило другий рядок в турнірній таблиці. На другій позиції після перемоги над Шахтарем опинилася луганська Зоря.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол


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